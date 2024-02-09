За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.

Дивіться також СБУ вдарила по російських нафтопереробних заводах: показуємо їх на карті

Що відомо про діяльність клірика

Повідомляється, що під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

Він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді.

Зокрема розслідування з'ясувало, що ворожий пропагандист "інструктував" ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври.

Ці трансляції одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії.

Крім того, у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію Росії проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво країни-агресорки. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя.

Слідчі вже провели обшуки

СБУ повідомила, що ініціювала судову експертизу, яка підтвердила факти його підривної діяльності.

Під час обшуків за місцем перебування клірика виявили комп’ютерну техніку, понад 10 мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.

На підставі одержаних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення.