Василь Прозоров перейшов на бік ворога ще 2014 року. Десять років потому в Москві його "тойота" вибухнула, коли він спробував її завести. Наразі зрадник у лікарні з травмами рук і ніг.
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Про що йдеться в останньому інтерв'ю Прозорова
Я чудово розумів, що війна почнеться та буде серйозною. Але оскільки мені з цією владою не по дорозі, то я серйзно думав переїздити з родиною в Крим. А тут видалася можливість потрапити в центр ухвалення рішень української влади, яка проводила АТО,
– пояснює він.
Чоловік служив в Управлінні СБУ в Запорізькій області у підрозділі з охорони держтаємниці, але перевівся до Києва. Це запропонували друзі, оскільки на початок АТО у відомстві бракувало людей. Так Прозоров потрапив в антитерористичний центр СБУ.
На камеру він абсолютно вільно говорить, що мав зв'язки у Москві, тож тут-таки вийшов на російські спецслужби, запропонувавши їм співпрацю. І з перших днів нової роботи став зливати росіянам інформацію. Це було у другій половині квітня 2014-го.
"Зійшлися всі карти в моїх руках", – посміхається.
Після 9 травня Прозоров поїхав під Слов'янськ, де тоді було найгарячіше
Подальші події переконали мене в тому, що я ухвалив правильне рішення та обрав правильний шлях. Не можна було інакше – з цією владою треба було боротися,
– "аргументує" він.
Мовляв, українська влада "не залишила іншого рішення, ніж потопити ці регіони в крові".