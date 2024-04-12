У Москві підірвали авто колаборанта Василя Прозорова. Що відомо про нього – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також Окупанти завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум

Хто такий Прозоров

Василь Прозоров – агент російських спецслужб, співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян.

Його звільнили із СБУ за службову невідповідність – систематичне вживання алкоголю на робочому місці. Ще влітку 2017 підозрювався у співпраці зі спецслужбами Росії, але встиг втекти до Москви.

Йому 48 років. Він був на посаді консультанта-експерта антитерористичного штабу 1999 – 2018 років.

Ще у 2014 році почав працювати на ворога

З 2014 року Прозоров сприяв силам Росії у отриманні інформації про хід АТО на сході України. Як сам неодноразово заявляв Василь в інтерв'ю, "рішення про співпрацю з російськими спецслужбами він ухвалив добровільно з ідеологічних мотивів".

Близько року тому на Василя Прозорова вже нібито планувався замах.

Тоді він проживав у Бердянську. Після однієї з пресконференцій із викриттям діяльності Служби Безпеки України група диверсантів отримала завдання на його ліквідацію.

В Мелітополі підірвали авто з окупантами