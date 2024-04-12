У Москві підірвали авто колаборанта Василя Прозорова. Що відомо про нього – читайте на 24 Каналі.
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Хто такий Прозоров
Василь Прозоров – агент російських спецслужб, співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян.
Його звільнили із СБУ за службову невідповідність – систематичне вживання алкоголю на робочому місці. Ще влітку 2017 підозрювався у співпраці зі спецслужбами Росії, але встиг втекти до Москви.
Йому 48 років. Він був на посаді консультанта-експерта антитерористичного штабу 1999 – 2018 років.
Ще у 2014 році почав працювати на ворога
З 2014 року Прозоров сприяв силам Росії у отриманні інформації про хід АТО на сході України. Як сам неодноразово заявляв Василь в інтерв'ю, "рішення про співпрацю з російськими спецслужбами він ухвалив добровільно з ідеологічних мотивів".
Близько року тому на Василя Прозорова вже нібито планувався замах.
Тоді він проживав у Бердянську. Після однієї з пресконференцій із викриттям діяльності Служби Безпеки України група диверсантів отримала завдання на його ліквідацію.
В Мелітополі підірвали авто з окупантами
- Вночі 20 жовтня 2023 року у захопленому росіянами Мелітополі на Запоріжжі лунали вибухи. Причина вибуху – підрив авто з окупантами.
- Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його даними, в підірваному авто були росіяни, які регулярно займались мародерством.
- Авто підірвали саме тоді, коли росіяни вантажили у нього свої "здобутки". Федоров також уточнив район, у якому стався "інцидент" і опублікував кадри з місця подій.