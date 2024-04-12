В Москве взорвали авто коллаборанта Василия Прозорова. Что известно о нем – читайте на 24 Канале.
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Кто такой Прозоров
Василий Прозоров – агент российских спецслужб, соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан.
Его уволили из СБУ за служебное несоответствие – систематическое употребление алкоголя на рабочем месте. Еще летом 2017 подозревался в сотрудничестве со спецслужбами России, но успел сбежать в Москву.
Ему 48 лет. Он был в должности консультанта-эксперта антитеррористического штаба 1999 – 2018 годов.
Еще в 2014 году начал работать на врага
С 2014 года Прозоров способствовал силам России в получении информации о ходе АТО на востоке Украины. Как сам неоднократно заявлял Василий в интервью, "решение о сотрудничестве с российскими спецслужбами он принял добровольно по идеологическим мотивам".
Около года назад на Василия Прозорова уже якобы планировалось покушение.
Тогда он проживал в Бердянске. После одной из пресс-конференций с разоблачением деятельности Службы безопасности Украины группа диверсантов получила задание на его ликвидацию.
В Мелитополе взорвали авто с оккупантами
- Ночью 20 октября 2023 года в захваченном россиянами Мелитополе на Запорожье раздавались взрывы. Причина взрыва – подрыв авто с оккупантами.
- Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его данным, во взорванном авто были россияне, которые регулярно занимались мародерством.
- Авто взорвали именно тогда, когда россияне грузили в него свои "достижения". Федоров также уточнил район, в котором произошел "инцидент" и опубликовал кадры с места событий.