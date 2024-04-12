Про це пише політолог Тарас Загородній, коментуючи інформацію українських спецслужб, що росіяни готують замах на голову СБУ.

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Загородній акцентує, що росіяни хочуть "повісити" на Малюка теракт у Crocus City Hall.

При цьому справжні причини ненависті ворога – успішні спецоперації. Путін не може пробачити два удари по Кримському мосту, особливо перший, який був "приурочений" до дня народження російського диктатора, а також атаки морських дронів Sea Baby на кораблі Росії,

– наголошує експерт.

На думку політолога, ще однією больовою точкою стали російські НПЗ.

"Ці удари вже завдали ворогу збитків на сотні мільйонів доларів та спричинили проблеми з постачанням палива всередині країни. Удари настільки болісні, що Росія почала напружувати всіх своїх лобістів за кордоном, які почали катати істерики у світовій пресі", – зазначає Загородній.

Він відзначив, що Кремль не має сьогодні ніяких способів впливу на службу.

Росіяни багато років засилали в СБУ своїх агентів. Однак ситуація вже кардинально змінилась: службу очистили від "російських кротів". Єдиний спосіб, яким тепер росіяни можуть вплинути – це намагатись знищити керівника СБУ,

– резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що, за даними українських спецслужб, голова СБУ Василь Малюк визначений у Кремлі пріоритетною ціллю.