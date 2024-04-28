Украинские партизаны продолжают разведку в тылу врага и передавать Силам обороны координаты важных объектов. Начиная с конца прошлого года несколько месяцев подряд, "Атеш" следил за нефтебазой россиян в Джанкое.

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Уязвимое место врага

Как отмечает движение сопротивления, эта база является одной из самых больших и секретных нефтебаз врага. Вся ее территория полностью ограждена и находится под постоянным наблюдением патрульных. По всему периметру также расположены десятки камер.

Они установлены как на видимых местах, так и в точках для скрытой видеофиксации, что демонстрирует, насколько оккупанты ценят этот объект,

– рассказали в "Атеше".

Агенты смогли зафиксировать пути логистики и техники, которую используют россияне для перевозки нефтепродуктов. Также они поделились фото нефтебазы, сделанными в феврале.

Нефтебаза окупантов в Джанкое / Фото "Атеш"

Напомним, что "хлопок"– частый гость в оккупированном Джанкое. Недавно, там произошел "прилет" на военном аэродроме, в результате чего россияне потеряли пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и аппаратуры наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Тогда агенты "Атеш" обратили внимание на продолжающиеся взрывы после удара по аэродрому. Как оказалось, оккупанты сильно верили в успешность собственного ПВО, а потому разместили возле нее склады с боеприпасами.

В Институте изучения войны отмечают, что украинские военные могли ударить по аэродрому ракетами ATACMS. Аналитики говорят, что США тайно передали Украине неизвестное количество этих ракет в марте 2024 года.

Также, вероятно, именно ATACMS защитники ударили по Бердянску, когда была уничтожена российская С-300.

Журналисты предполагают, что американцы могли поставить более 100 единиц этого баллистического вооружения.