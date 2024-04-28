Українські партизани продовжують проводити розвідку у тилу ворога та передавати Силам оборони координати важливих об'єктів. Починаючи з кінця минулого року кілька місяців поспіль, "Атеш" стежив за нафтобазою росіян у Джанкої.

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Вразливе місце ворога

Як зазначає рух опору, ця база є однією із найбільших та секретних нафтобаз ворога. Вся її територія повністю огороджена та перебуває під постійним наглядом патрульних. По всьому периметру також розташовані десятки камер.

Вони встановлені як на видимих місцях, так і в точках для прихованої відеофіксації, що демонструє, наскільки окупанти цінують цей об'єкт,

– розповіли в "Атеш".

Агенти змогли зафіксувати шляхи логістики та техніку, яку використовують росіяни для перевезення нафтопродуктів. Також вони поділилися фото нафтобази, зробленими у лютому.

Нафтобаза окупантів у Джанкої / Фото "Атеш"

Нагадаємо, що "бавовна" – частий гість в окупованому Джанкої. Нещодавно, там стався "приліт" на військовому аеродромі, унаслідок чого росіяни втратили пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО й апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Тоді агенти "Атеш" звернули увагу на тривалі вибухи після удару по аеродрому. Як виявилося, окупанти сильно вірили в успішність власної ППО, а тому розмістили біля неї склади з боєприпасами.

В Інституті вивчення війни зазначають, що українські військові могли вдарити по аеродрому ракетами ATACMS. Аналітики кажуть, що США таємно передали Україні невідому кількість цих ракет у березні 2024 року.

Також, ймовірно, саме ATACMS захисники вдарили по Бердянську, коли була знищена російська С-300.

Журналісти припускають, що американці могли поставити понад 100 одиниць цього балістичного озброєння.