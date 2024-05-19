Об этом сообщает местный оперативный штаб и российские телеграмм-каналы. Один из дронов упал на территории НПЗ. Местные пишут, что слышали звуки выстрелов в городе падения дрона.

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В Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание.

В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По информации россиян, пострадавших и разрушений нет. Говорят, как и возгораний не зафиксировано.

По словам местных жителей, сначала был слышен звук, напоминающий мотор БПЛА, потом раздался взрыв и начался пожар в районе нефтебазы.

Россияне пишут, что на месте падений в двух районах Краснодарского края работают оперативные и специальные службы.



Краснодар сегодня / Фото с тг-каналов



Последствия дроновой атаки на Краснодарский край / Фото тг-каналы

При этом ранее российское оппозиционное издание ASTRA сообщало со ссылкой на местных жителей, что в станице Кущевская Краснодарского края была атака БПЛА на военный аэродром.

ASTRA также публиковала видео момента атаки БПЛА на НПЗ в Славянске-на-Кубани.

А вот губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности. По его данным, на территории старой выборгской нефтебазы произошел взрыв из-за использования пиротехнических средств. Традиционная практика россиян – скрывать реальную причину взрывов – не удивляет.

У них постоянно, как не воспламенение травы, так проводка, кто-то курит не в том месте, а вот в этот раз – использование пиротехнических средств.

Взрывы в России

Беспилотники Службы безопасности Украины нанесли удары по нефтебазе в Белгородской области России и по электроподстанции в Липецкой области.