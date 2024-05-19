Конечно, Кремль делает вид, что готов к мирным переговорам. В определенной степени, это даже является правдой. Впрочем, условия, которые будет предлагать Россия, фактически "обнажат" Украину перед новыми вызовами. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Чего на самом деле хочет Россия

Си Цзиньпин во время конференции с Владимиром Путиным заявил, что Китай и Россия выступают за "политическое урегулирование войны" в Украине. При этом Россия не демонстрирует готовности к мирному решению войны, которую сама же и начала. Так же и Китай не выражает желания поехать на Глобальный саммит мира в Швейцарии, на котором будут говорить о достижении справедливого мира.

Формально они демонстрируют, что якобы готовы к миру, хотя понимание мира и условий прекращения войны и Китай, и Россия понимают по-разному. Китай может согласиться и на мир, который не предусматривает полной российской победы, а может согласиться просто на прекращение боевых действий в Украине,

– отметил Владимир Фесенко.

Пекин абсолютно устроит один из этих двух вариантов. Но, понятно, что такое совершенно не устроит Москву.

"У нас почему-то многие думают, что Россия хочет замораживания конфликта – ничего подобного. Россия стремится к миру, но на своих условиях, которые абсолютно не приемлемы для нас. Говорится не только о признании оккупированных территорий российскими – это не главное требование, хотя тоже есть. Главное – это уничтожение украинской армии", – объяснил Фесенко.

Россия хочет максимального сокращения украинской армии. Еще в 2022 году были заявления о сокращении нашего войска до 88 тысяч. Еще даже до полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины насчитывали около 300 тысяч человек. То есть Россия хочет, чтобы у Украины была "символическая армия", которая фактически будет беззащитной перед возможной новой российской агрессией.

Кроме того, Кремль, конечно, желает уничтожить перспективы Украины на вступление в НАТО и вообще выдвигать множество нереалистичных требований.

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