Звісно, Кремль вдає, що готовий до мирних перемовин. Певною мірою, це навіть є правдою. Втім умови, які пропонуватиме Росія, фактично "оголять" Україну перед новими викликами. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко.
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Чого насправді хоче Росія
Сі Цзіньпін під час конференції з Владіміром Путіним заявив, що Китай та Росія виступають за "політичне врегулювання війни" в Україні. При цьому Росія не демонструє готовності до мирного вирішення війни, яку сама ж і розпочала. Та само і Китай не висловлює бажання поїхати на Глобальний саміт миру у Швейцарії, на якому говоритимуть про досягнення справедливого миру.
Формально вони демонструють, що нібито готові до миру, хоча розуміння миру та умов припинення війни і Китай, і Росія розуміють по-різному. Китай може погодитись і на мир, який не передбачає повної російської перемоги, а може погодитися просто на припинення бойових дій в Україні,
– зазначив Володимир Фесенко.
Пекін абсолютно влаштує один з цих двох варіантів. Але, зрозуміло, що таке геть не влаштує Москву.
"У нас чомусь багато хто думає, що Росія хоче замороження конфлікту – нічого подібного. Росія прагне миру, але на своїх умовах, які абсолютно не прийнятні для нас. Мовиться не лише про визнання окупованих територій російськими – це не головна вимога, хоч теж є. Головне – це знищення української армії", – пояснив Фесенко.
Росія хоче максимального скорочення української армії. Ще у 2022 році були заяви про скорочення нашого війська до 88 тисяч. Ще навіть до повномасштабного вторгнення Збройні Сили України налічували близько 300 тисяч осіб. Тобто Росія хоче, аби в України була "символічна армія", яка фактично буде беззахисною перед можливою новою російською агресією.
Крім того, Кремль, звісно, бажатиме знищити перспективи України на вступ до НАТО та й загалом висуватимуть силу-силенну нереалістичних вимог.
Перемовини про мир в України: останні новини
- Днями Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава продовжує підготовку до першого Глобального саміту миру. Зокрема, Зеленський сподівається, що до нього долучиться максимальна кількість країн та "проявлять" себе там. Зауважимо, зі 160 країн та організацій, вже 50 підтвердили свою участь на мирному саміті, який відбудеться 15 – 16 червня у Швейцарії.
- До слова, президентка Швейцарії запросила на саміт Франциска Папу Римського. За словами Віоли Амгерд, Ватикан "позитивно ставиться" до мирної конференції.
- Тим часом Угорщина заблокувала резолюцію Ради Європи, яка визнавала українську формулу миру. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто аргументував своє вето тим, що у резолюції визнали лише один мирний план.