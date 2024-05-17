Так, Петер Сіярто 17 травня заветував резолюцію Ради Європи. Свою позицію очільник МЗС також оприлюднив на фейсбук-сторінці.

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Що саме цинічно заявив Сіярто

Сіярто заявив, що Рада Європи могла б бути чудовою платформою для укладання миру, але, на думку угорського міністра, "після виключення росіян ця можливість втрачена".

Замість фантазування про ядерну війну нам нарешті потрібні реальні мирні перемовини. Справжні мирні перемовини можуть відбутися лише тоді, коли всі сторони, що воюють, сидять за столом,

– цинічно заявив очільник МЗС Угорщини.

Додав, що сьогодні Рада Європи хотіла ухвалити резолюцію, в якій визнає мирний план, запропонований Володимиром Зеленським, як формулу миру, яку треба розглянути й підтримати.

Це неприпустимо для нас. Інші теж планували мирні плани, які не гірші за плани українського президента. Просив включити інші мирні плани в резолюцію Ради Європи. Більшість відхилила це. Ось чому я наклав вето, щоб резолюції Ради не було,

– підкреслив Сіярто.

Важливо! Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що переговори з Путіним неможливі. Російський диктатор зовсім не хоче миру, щоб він брехливо не заявляв. Натомість мрії про окупацію всієї нашої території. Тож будь-які перемовини на умовах агресора, – того, хто вбиває, ґвалтує, катує, депортує цивільних, зокрема, дітей, тероризує мирне населення, знищує цивільну інфраструктуру, – неможливі.

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