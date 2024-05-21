З такою гучною заявою виступив речник Держдепу Метью Міллер на брифінгу в понеділок, 20 травня. Він зазначив, що його країна неодноразово підтверджувала свою позицію не лише словами.

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Принципова позиція США

Зокрема, речник нагадав про те, що Сполучені Штати допомагають Україні у сфері безпеки, передаючи пакети озброєння для боротьби із загарбниками на полі бою.

Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну і чітко дали зрозуміти це, зокрема шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки,

– наголосив він.

Міллер підкреслив: позиція Вашингтону є чіткою в плані того, що перемога України сама по собі означає, що Росія програє цю війну.

"Я думаю, що наша позиція – кого ми хочемо бачити переможцем у цій війні, а кого переможеним, – залишається досить чіткою вже понад два роки", – резюмував Міллер.

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