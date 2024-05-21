Про це 20 травня заявив Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун під час пресконференції за результатами Контактної групи з підтримки України.

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"Ми поки не плануємо відправляти військових інструкторів в Україну"

За словами Брауна, якщо до повномасштабного вторгнення Росії військові інструктори зі США перебували в Україні, то "зараз це не так".

Дозвольте мені поставити цю дискусію у контекст (дискусію про американських інструкторів в Україні – 24 Канал). Якщо повернутись до лютого 2022 року, у нас там (в Україні – 24 Канал) були наші військовослужбовці, які працювали на тренуваннях з українцями. Зараз цього не відбувається. Коли я казав, що колись врешті ми зможемо це робити знову, це як тільки військовий конфлікт закінчиться, коли буде краща ситуація, тоді я підозрюю, ми зможемо привезти інструкторів. Але наразі немає планів привозити американських інструкторів в Україну,

– заявив генерал.

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