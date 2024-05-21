Про це 20 травня заявив Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун під час пресконференції за результатами Контактної групи з підтримки України.
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"Ми поки не плануємо відправляти військових інструкторів в Україну"
За словами Брауна, якщо до повномасштабного вторгнення Росії військові інструктори зі США перебували в Україні, то "зараз це не так".
Дозвольте мені поставити цю дискусію у контекст (дискусію про американських інструкторів в Україні – 24 Канал). Якщо повернутись до лютого 2022 року, у нас там (в Україні – 24 Канал) були наші військовослужбовці, які працювали на тренуваннях з українцями. Зараз цього не відбувається. Коли я казав, що колись врешті ми зможемо це робити знову, це як тільки військовий конфлікт закінчиться, коли буде краща ситуація, тоді я підозрюю, ми зможемо привезти інструкторів. Але наразі немає планів привозити американських інструкторів в Україну,
– заявив генерал.
Чи може Україна використовувати зброю від США не лише в межах своєї території: що розповіли в Пентагоні
- Пентагон не змінив своєї позиції стосовно застосування Україною зброї, наданої в рамках військової допомоги.
- Там вважають, що зброю, яку Сполучені Штати Америки надають Україні, слід використовувати лише в межах української території.
- Зауважимо, що рішення Пентагону залишилося незмінним й після початку наступу росіян на Харківщині.