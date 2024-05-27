Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. Він наголосив, що Європа повинна не лише обговорювати проблеми, але й робити конкретні дії для їх розв'язання.
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"Європа повинна не лише прокинутися, не тільки говорити правильні і досить різкі, а іноді дуже приємні для нашого вуха слова, але вже переходити до конкретних справ. Тому що час грає не на наш бік", – сказав він.
Потрібні рішення та дії
Олег Лісний зазначив, що зараз від світових лідерів потрібні рішення та дії, а не лише обнадійливі заяви. Просто проговорити проблему безпеки Європи – це замало. Необхідно робити конкретні кроки у цьому напрямку.
Кожне рішення наших партнерів має певний етап запізнення. Тому я дуже сподіваюся, що зараз вони будуть говорити предметно не тільки про себе, а взагалі про те, що буде відбуватися у світі. Тому що зараз Європа є ареною історичного протистояння. Я дуже сподіваюся, що вони від слів перейдуть до конкретних справ і дозволів,
– підкреслив політолог.
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