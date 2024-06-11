Об этом в эфире национального марафона заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Сейчас Украина заключила 15 соглашений о гарантиях безопасности с партнерами, передает 24 Канал.

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Украина подпишет соглашение о безопасности с США и Японией

Никифоров сообщил, что Украина намерена подписать соглашения на одной из будущих международных встреч. Однако детали относительно того, будут ли подписаны соглашения на саммите НАТО, или на встрече "Группы семи", он не уточнил.

На этих встречах ожидаем подписания двусторонних соглашений по безопасности с такими нашими мощными союзниками как США и Япония,

– сообщил он.

В то же время пресс-секретарь президента Украины подчеркнул, что конкретные детали по этим соглашениям пока не могут быть разглашены. Однако он подчеркнул, что подписание соглашений произойдет уже в ближайшее время.

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