Соответствующие заявления президент Украины Владимир Зеленский озвучил во время 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 6 сентября, передает 24 Канал.

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Вы все знаете, что мы работаем с минимумом вооружения. Да, мы благодарны, очень благодарны за каждый пакет поддержки, который получает Украина. Но нам нужно больше оружия, чтобы выгнать российские войска с нашей земли, особенно в Донецкой области,

– подчеркнул он.

Более того, Зеленский отметил, что важно, чтобы каждый пакет помощи, который обещают партнеры, поступал без проволочек, чтобы украинские военные могли использовать это вооружение на поле боя.

Почему важны оперативные поставки оружия и ПВО

"От этого зависит ход боевых действий в Донецкой области. Если Путин не будет иметь успехов там, он не будет иметь успехов нигде и ни в чем", – отметил Владимир Зеленский.

Президент не стал открыто говорить о количестве систем, которые получила Украина для защиты неба, но отметил, что "количество систем противовоздушной обороны, которые еще не поставлены, – является значительным".

При этом, мир, по словам Зеленского, имеет достаточно систем противовоздушной обороны для того, чтобы российский террор был безрезультативным. А потому призвал партнеров быть более активными в работе по предоставлению Украине противовоздушной обороны.

Разрешение бить вглубь России

Также президент призвал партнеров разрешить уничтожать военные цели на территории России западным дальнобойным оружием, объяснив, почему это важно.

"Сейчас мы слышим, что ваша политика по дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения по ракетам ATACMS, Storm Shadow и SCALP – дефицит ракет и сотрудничества. И это касается даже нашей территории, которая оккупирована Россией, включая Крым. Мы считаем такие шаги ошибочными", – отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина должна иметь этот дальнобойный потенциал не только в отношении оккупированной территории Украины, но и в отношении российской территории, "чтобы Россия была мотивирована искать мир".

Заметьте! По словам Владимира Зеленского союзники Украины способны остановить российскую агрессию уже этой осенью.