Водночас Вашингтон не планує повністю згортати підтримку України. Про в інтерв'ю "Радіо Свобода" зазначив голова комітету у закордонних справах Палати представників США, республіканець Браян Маст.

Дивіться також Франція готова працювати щодо антибалістики, – Зеленський після розмови з Макроном

Чи отримає Україна допомогу від США?

У Конгресі США дедалі частіше лунають заяви про те, що новий масштабний пакет фінансової допомоги Україні може так і не отримати підтримки. Браян Маст заявив, що не очікує ухвалення нових багатомільярдних програм підтримки Києва.

За словами конгресмена-республіканця, війна Росії проти України є насамперед викликом для Європи, тому саме європейські держави повинні брати на себе більшу частину фінансової та військової відповідальності. "

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні – на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів чи будь-яку іншу суму. Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір’я,

– наголосив американський конгресмен.

Маст також заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа наразі дотримується "виваженого підходу" щодо війни в Україні. При цьому, за його словами, Вашингтон не планує повністю припиняти підтримку Києва. Йдеться насамперед про передачу озброєння, надання розвідувальних даних та продовження санкційного тиску на Росію.

Конгресмен окремо наголосив, що нові санкції повинні завдавати більшої шкоди Москві, а не союзникам США.

"Санкції мають завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам та нашим союзникам", – підкреслив Маст.

Водночас у Палаті представників США вже зібрали необхідну кількість підписів для винесення на розгляд законопроєкту про нову допомогу Україні. Документ передбачає 1,3 мільярда доларів безпекової допомоги, а також можливість виділення до 8 мільярдів доларів у форматі позик.

Крім того, законопроєкт містить положення про посилення санкцій проти Росії. Однак американські медіа зазначають, що шанси на ухвалення документа залишаються невисокими через спротив частини республіканців та позицію Дональда Трампа.

Чому Трамп не хоче давати Україні військову допомогу?

Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо війни в Україні та американської допомоги Києву. Під час звернення він різко розкритикував політику попередньої адміністрації Джо Байден та поставив під сумнів доцільність масштабної підтримки України.

За словами Трампа, Сполучені Штати витратили сотні мільярдів доларів, не отримавши жодної вигоди для власних інтересів. Він також заявив, що "не треба було лізти в Україну, адже Україна – за тисячі миль звідси, через океан".

Американський президент також наголосив, що нинішня адміністрація змінила підхід до підтримки Києва. За його словами, США більше не передають зброю безкоштовно, а продають її союзникам.

Він також заявив, що масштабні поставки озброєння Україні нібито призвели до виснаження американських запасів. Саме тому, за словами президента США, зараз у країні активно нарощують виробництво боєприпасів та військової техніки.