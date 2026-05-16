Також сторони порушили питання координації дій на африканському напрямку та домовилися підтримувати тісний контакт. Про це повідомляє Зеленський.

Дивіться також У Зеленського є "карти": як виробництво дронів може змінити відносини України зі США

Про що домовилися Макрон та Зеленський?

Володимир Зеленський повідомив, що розмова з Емманюелем Макроном була "хорошою та змістовною". За словами президента України, сторони встигли обговорити широкий спектр питань, які стосуються безпеки, міжнародної координації та європейської інтеграції України.

Окрему увагу під час переговорів приділили російським атакам по українських містах та громадах. Зеленський подякував Макрону за принципову позицію Франції та засудження російських ударів по цивільній інфраструктурі.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Президент України наголосив, що такі атаки вкотре демонструють справжню сутність Росії та необхідність посилення спільного захисту від загроз. За його словами, Франція готова працювати щодо антибалістичного захисту України.

Це сильне рішення і важливий крок,

– зазначив Зеленський після розмови з французьким лідером.

Також президенти обговорили посилення української протиповітряної оборони вже найближчим часом. Зеленський подякував Франції за готовність зміцнювати можливості України у відбитті російських повітряних атак.

Окремою темою переговорів став європейський напрямок. Президенти говорили про відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу найближчим часом. За словами Зеленського, Франція підтримує Україну у цьому питанні та розуміє важливість такого кроку для українського суспільства та майбутнього держави.

Крім того, Емманюель Макрон поінформував Зеленського про свій візит до країн Африки. Сторони домовилися координувати дії й на цьому напрямку, оскільки він також є важливим для України.

Наприкінці розмови президенти домовилися про подальші контакти найближчим часом.

Що відомо про співпрацю з іншими країнами для виробництва зброї?

Польща готується до нового етапу оборонної співпраці з Україною та планує випробовувати власне військове обладнання безпосередньо в умовах реальної війни. У Варшаві також розглядають можливість запуску спільного виробництва безпілотників разом з українськими партнерами.

Такий підхід має допомогти швидше вдосконалювати технології та адаптувати їх до сучасних бойових умов. За словами заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, саме український фронт сьогодні став місцем, де найкраще видно ефективність сучасного озброєння та військових технологій.

У Польщі пояснюють, що тестування техніки відбуватиметься у два етапи. Спочатку обладнання перевірятимуть на полігонах, а вже після цього – в реальних бойових умовах на території України. У Варшаві вважають, що це дозволить швидше визначити слабкі сторони техніки та оперативно вдосконалювати її відповідно до потреб фронту.

Окрему увагу Польща приділяє розвитку безпілотних технологій. У країні вже активно працюють над масштабуванням виробництва дронів, а також обговорюють створення спільних підприємств з Україною. Зокрема, прикладом такої співпраці називають взаємодію компанії WB Electronics з українською стороною.

Польські посадовці наголошують, що сучасна війна потребує максимально швидкого впровадження інновацій, а Україна сьогодні фактично формує нові стандарти ведення бойових дій. Саме тому спільні проєкти у сфері дронів та військових технологій можуть стати стратегічно важливими не лише для двох держав, а й для безпеки всього регіону.

У Варшаві також вважають, що спільне виробництво безпілотників допоможе створити нову технологічну екосистему між Польщею та Україною. Йдеться не лише про забезпечення фронту, а й про довгострокове оборонне партнерство.