В то же время Вашингтон не планирует полностью сворачивать поддержку Украины. Об этом в интервью "Радио Свобода" отметил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США, республиканец Брайан Маст.

Получит ли Украина помощь от США?

В Конгрессе США все чаще звучат заявления о том, что новый масштабный пакет финансовой помощи Украине может так и не получить поддержки. Брайан Маст заявил, что не ожидает принятия новых многомиллиардных программ поддержки Киева.

По словам конгрессмена-республиканца, война России против Украины является прежде всего вызовом для Европы, поэтому именно европейские государства должны брать на себя большую часть финансовой и военной ответственности. "

Я не верю, что вы увидите новый американский пакет безопасности помощи Украине – на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму. Мы готовы быть посредниками мира. Европа должна защищать собственный двор,

– подчеркнул американский конгрессмен.

Маст также заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пока придерживается "взвешенного подхода" по войне в Украине. При этом, по его словам, Вашингтон не планирует полностью прекращать поддержку Киева. Речь идет прежде всего о передаче вооружения, предоставлении разведывательных данных и продолжении санкционного давления на Россию.

Конгрессмен отдельно подчеркнул, что новые санкции должны наносить больший вред Москве, а не союзникам США.

"Санкции должны наносить больше вреда нашим врагам и приносить больше пользы нам и нашим союзникам", – подчеркнул Маст.

В то же время в Палате представителей США уже собрали необходимое количество подписей для вынесения на рассмотрение законопроекта о новой помощи Украине. Документ предусматривает 1,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, а также возможность выделения до 8 миллиардов долларов в формате займов.

Кроме того, законопроект содержит положения об усилении санкций против России. Однако американские медиа отмечают, что шансы на принятие документа остаются невысокими из-за сопротивления части республиканцев и позиции Дональда Трампа.

Почему Трамп не хочет давать Украине военную помощь?

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление относительно войны в Украине и американской помощи Киеву. Во время обращения он резко раскритиковал политику предыдущей администрации Джо Байден и поставил под сомнение целесообразность масштабной поддержки Украины.

По словам Трампа, Соединенные Штаты потратили сотни миллиардов долларов, не получив никакой выгоды для собственных интересов. Он также заявил, что "не надо было лезть в Украину, ведь Украина – за тысячи миль отсюда, через океан".

Американский президент также отметил, что нынешняя администрация изменила подход к поддержке Киева. По его словам, США больше не передают оружие бесплатно, а продают его союзникам.

Он также заявил, что масштабные поставки вооружения Украине якобы привели к истощению американских запасов. Именно поэтому, по словам президента США, сейчас в стране активно наращивают производство боеприпасов и военной техники.