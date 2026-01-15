Что известно о российских атаках на энергетику?
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу, которая подтверждает, что российские удары по энергетике является последовательной политикой Кремля, пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ.
Читайте также В Украине аварийно обесточили 12 областей: где не действуют почасовые графики отключений
Отмечается, что действия Москвы направлены на уничтожение украинского народа. Кроме того, они имеют признаки преступлений против человечности.
С начала нынешнего отопительного сезона СБУ задокументировала 256 воздушных атак на энергообъекты и системы теплоснабжения Украины. С начала октября 2025 года и до сих пор россияне целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей.
Также враг нанес 49 точечных воздушных ударов по тепловым электростанциям и 151 – по электроподстанциям в разных регионах.
Каждая из вышеупомянутых атак имела комбинированный характер и осуществлялась с использованием десятков российских дронов и ракет,
– уточнили в СБУ.
Больше всего обстрелов враг совершил по объектам тепловой и электрической генерации в таких областях:
- Харьковской;
- Одесской;
- Днепропетровской;
- Сумской;
- Николаевской;
- Черниговской;
- Киевской и городе Киеве.
Страна-агрессор атаковала критическую инфраструктуру Украины баллистическими и крылатыми ракетами "Искандер", "Калибр", "Х-101", "Х-69" и дронами типа "Герань". Такие удары во время резкого похолодания привели к масштабным отключениям света и тепла, а также к нарушению водоснабжения в домах миллионов гражданских лиц.
Служба безопасности квалифицирует системное уничтожение Россией энергосистемы Украины как преступления против человечности (статья 442-1 Уголовного кодекса Украины), поскольку это является последовательным созданием жизненных условий, направленных на уничтожение части населения,
– объяснили в СБУ.
Обратите внимание! Статья определяет эту категорию обстрелов как преступления международного характера, за которые предусмотрена жесткая ответственность как в украинских, так и в зарубежных судах.
Напомним, что в среду, 14 января, украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении в энергетике Украины состояния чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в его вечернем обращении.
Юридически будет зафиксировано состояние чрезвычайной ситуации в энергетике, это даст больше возможностей,
– сказал Зеленский.
Он отметил, что Кабинет Министров Украины максимально упростит все, что касается подключения резервного энергетического оборудования к сетям.
В частности украинский лидер поручил увеличить возможности импорта электричества. А в Киеве и других городах должно быть больше пунктов поддержки людей – Пунктов Несокрушимости.
Что еще известно о ситуации по энергетике?
- В Украине также могут изменить правила относительно комендантского часа из-за проблем в энергетике. Владимир Зеленский объяснил, что поручил пересмотреть правила, поэтому на время чрезвычайной ситуации можно убрать комендантский час. Но для части городов и общин, где ситуация с безопасностью это позволяет.
- Также украинский президент заявил, что в Киеве было сделано очень мало по подготовке для блэкаута. Владимир Зеленский сравнил столицу с Харьковом и сказал, что там было сделано значительно больше.