Після перших осінніх атак на енергосистему українці миттєво відреагували, що відобразилося на полицях магазинів найбільших продавців товарів та техніки. 24 Канал поспілкувався з представниками найбільших ритейлерів країни, а вони проаналізували свій попит і розповіли, що саме купують українці.
Павербанки та портативні зарядні станції
Беззаперечними лідерами стали павербанки та портативні зарядні станції. Попит на них після обстрілів зріс у кілька разів, розповіли нам представники COMFY.
Українці обирають як компактні мобільні батареї, які зручно брати з собою в укриття, так і потужніші зарядні станції, здатні живити кілька приладів одночасно.
Крім того, попит зріс на автомобільні акумулятори, які можна використовувати як джерело живлення, та інвертори, які перетворюють напругу з автомобільного акумулятора (12 В) на побутову (220 В), дозволяючи підключати та заряджати пристрої прямо від машини.
Що обрати – зарядну станцію чи павербанк, залежить від ваших потреб. Слід оцінити, яку саме техніку вам потрібно буде живити і як довго.
Пальники та плити
На другому місці за популярністю – пристрої для автономного приготування їжі. Як зазначили в Епіцентрі, продажі туристичних пальників та плиток, а також газових балонів до них, злетіли в понад 8 разів. Це свідчить про те, що люди готуються до тривалих відключень.
Альтернативне освітлення
Для забезпечення освітлення українці масово скуповують ліхтарі всіх видів, батарейки до них, а також звичайні свічки. Власники приватних будинків також активно купують генератори, здатні забезпечити енергетичну автономність цілого домогосподарства.
Засоби для обігріву
Зима обіцяє бути холодною і важкою. Багато українців розуміють це і роздумують про альтернативні способи обігріву. З огляду на це, за даними Prom.ua, в останні кілька тижнів зріс попит на термоштори, електропростирадла та туристичні грілки.
Цікаво, що серед іншого зріс попит на пральні порошки з ензимами, які застосовують для прання речей у холодній воді.
Що ще варто мати вдома цієї зими?
Підготовка до можливих відключень світла вимагає комплексного підходу. Важливо подбати не лише про джерела живлення, а й про освітлення, тепло, зв'язок та запаси першої потреби. Про найголовніше ми вже написали вище.
Ось список речей та ґаджетів, які варто мати вдома, щоб пережити блекаут із мінімальним дискомфортом.
- LED-лампи та гірлянди на батарейках (і самі батарейки). Вони споживають мало енергії та дають достатньо світла. Гірлянди можна розвісити по кімнаті для створення рівномірного освітлення.
- Ліхтарі. Варто мати кілька: налобний (зручно, бо вільні руки), ручний та стаціонарний ліхтар-лампу. Не забудьте про запасні батарейки до них або обирайте моделі з акумуляторами.
- Свічки та сірники/запальнички. Це класичний варіант, але він вимагає обережності через ризик пожежі.
- Туристичні газові пальники та плитки. З їхньою допомогою можна легко закип'ятити воду чи приготувати гарячу їжу. Обов'язково запасіться кількома газовими балонами.
- Термоси та термочашки. Заздалегідь приготований окріп або гарячий напій у термосі допоможе зігрітися та заощадити газ у пальнику.
- Теплий одяг та ковдри. Термобілизна, флісові кофти, вовняні шкарпетки та теплі пледи — основа для збереження тепла тіла.
- Радіоприймач на батарейках. На випадок зникнення мобільного зв'язку та інтернету, радіо допоможе залишатися в курсі новин та офіційних повідомлень.
- Завантажені офлайн-мапи. Карти вашого міста, завантажені в телефон, допоможуть орієнтуватися, якщо мобільний інтернет не працюватиме.
- Готові запаси. Тримайте вдома запас питної та технічної води (з розрахунку кілька літрів на людину на добу), а також продуктів тривалого зберігання, які не потребують приготування (консерви, снеки, горіхи, сухофрукти). Також перевірте домашню аптечку та поповніть її необхідними ліками.