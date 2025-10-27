Привычка закрывать недавно открытые приложения происходит со времен старых мобильных устройств. Тогда телефоны имели ограниченную память и менее эффективное программное обеспечение, и закрытие фоновых процессов действительно могло улучшить их работу. Сегодня же это лишь вредный миф, рассказывает 24 Канал со ссылкой на MakeUseOf.

Смотрите также Ваш смартфон будет работать дольше от батареи с этими настройками для Android и iPhone

Почему эта привычка больше не актуальна?

Когда вы выходите из приложения, операционные системы Android и iOS не оставляют его работать на полную мощность. Вместо этого они "замораживают" приложение, сохраняя его состояние. Это позволяет мгновенно вернуться к ней позже без долгой загрузки.

Когда же вы принудительно закрываете программу, заставляете телефон в следующий раз запускать ее "с нуля", ведь эти приложения не "работают в фоне", а переводятся в режим "сна", как отмечается на форуме Apple.

Это как если бы вы выключали и заводили двигатель автомобиля на каждом светофоре, что привело бы к быстрой разрядке аккумулятора, поскольку энергии на перезапуск тратится значительно больше, чем на поддержку работы.

Постоянная перезагрузка программ сильнее нагружает процессор и, как следствие, быстрее разряжает аккумулятор. Современные смартфоны самостоятельно управляют ресурсами, автоматически выгружая из памяти те процессы, которые действительно не нужны. Вмешиваясь в этот механизм, вы лишь заставляете устройство выполнять лишнюю работу.

В Android все работает так же, то если вы хотите продлить время работы от батареи, есть более действенные методы.

Как продлить время работы смартфона от батареи?

Смартфоны уже научились неплохо управлять энергопотреблением, поэтому следует оставить приложения в покое. Если какое-то из них действительно потребляет слишком много энергии – смартфон предупредит вас об этом и предложит выключить его, или перезагрузить.

Зато мы подготовили для вас немало ценных советов, которые помогут вашему смартфону работать дольше от батареи.

Уменьшите яркость экрана.

Используйте темный режим.

Отключите Bluetooth и службы геолокации, когда они не нужны.

Проверьте, какие приложения имеют разрешение на обновление в фоновом режиме, и ограничьте их.

Есть только несколько ситуаций, когда принудительное закрытие приложения оправдано:

Программа зависла или работает некорректно . Перезапуск может устранить временный сбой.

. Перезапуск может устранить временный сбой. Приложение продолжает использовать ресурсы в фоновом режиме . Например, навигационные приложения, которые используют GPS после завершения поездки.

. Например, навигационные приложения, которые используют GPS после завершения поездки. Телефон перегревается. Закрытие требовательных к ресурсам игр или программ поможет ему быстрее остыть.

В других случаях позвольте операционной системе самой управлять процессами. Это обеспечит плавную работу устройства и сохранит заряд батареи.