Такие кабели скрывают в себе внезапную угрозу и могут навредить вашему здоровью и даже жизни. От перепадов напряжения до поражения током – риски гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд, предупреждает 24 Канал.

Какие опасности несет изношенный зарядный шнур?

Ваши гаджеты будут выходить из строя быстрее. Когда оплетка кабеля протирается, электрический ток не может стабильно поступать к смартфону или планшету. Из-за этого возникают скачки напряжения, которые повреждают внутренние компоненты электроники. Замена неисправного шнура стоит в разы дешевле, чем ремонт или покупка нового смартфона.

Риск пожара в вашей квартире возрастает. Внезапные перепады напряжения из-за дефектного кабеля могут привести к перегреву устройства и возгоранию. Особенно опасно оставлять телефон на зарядке без присмотра ночью или когда никого нет дома. Статистика показывает, что количество электрических пожаров постоянно растет, а их последствия бывают катастрофическими.



Такой кабель может стать причиной пожара в доме / Фото MobileFun

Удар током может оставить ожоги. Обнаженные участки шнура, которые видны сквозь поврежденную изоляцию, остаются под напряжением и представляют прямую угрозу. Защитная оболочка создана именно для того, чтобы предотвратить контакт с токопроводящими жилами. Прикоснувшись рукой или другой частью тела к таким проводам, можно получить болезненный ожог или даже более тяжелые травмы.

Маленькие дети и домашние любимцы в опасности. Малыши и домашние животные любят исследовать все вокруг – они могут погрызть или потянуть за интересный шнур. Если ребенок или животное прикоснется к поврежденному кабелю под напряжением, последствия могут быть трагическими. Риск для маленьких организмов гораздо выше из-за их меньшей массы тела.



Поврежденный кабель зарядки несет представляет опасность для детей и животных / Фото MobileFun

В худших случаях это может стоить жизни. Хотя это звучит ужасно, зафиксировано немало случаев, когда неисправные зарядные устройства вызывали смертельные пожары в жилых домах. Мощный разряд электричества может привести к летальному поражению током – особенно для детей. Ни одна экономия не стоит того, чтобы рисковать здоровьем и жизнью близких людей.

Что приводит к порче зарядных кабелей?

Большинства проблем можно избежать, если знать, что именно вредит вашему шнуру. Вот три самые распространенные причины, из-за которых кабели выходят из строя, рассказывает MobileFun.

Растягивание под углом создает чрезмерную нагрузку на оплетку – например, когда вы заряжаете телефон в постели или на диване, а шнур загибается возле разъема. Такая деформация постепенно разрушает защитный слой, обнажая провода внутри.

Многие пользователи вынимают зарядку из смартфона, дергая за кабель, а не за штекер. Такой способ отсоединения постепенно расшатывает соединение и повреждает изоляцию возле разъема, что впоследствии приводит к разрыву оплетки.

Дешевые неоригинальные шнуры часто изготавливают из низкокачественных материалов. Универсальные кабели подвержены коротким замыканиям и перепадам напряжения, а их тонкая пластиковая оболочка легко рвется. Такие изделия не обеспечивают должной защиты и быстро приходят в негодность.

Как временно отремонтировать поврежденный кабель?

Если кабель имеет признаки повреждения, но заменить его нет возможности, нужно сделать его как можно более безопасным. Специалисты из iFixit имеют несколько рекомендаций по этому поводу, которые могут помочь вам решить ситуацию.

Основной этап: Подготовка

Отсоедините кабель от сети. Отмерьте кусок термоусадочной трубки так, чтобы он был длиннее поврежденного участка минимум на 1,2 – 1,3 см. Наденьте трубку на кабель.

Способ 1: Использование клеевого пистолета

Разогрейте клеевой пистолет. Нанесите горячий клей непосредственно на поврежденный участок провода. Быстро наденьте термоусадочную трубку на место с клеем. Вставьте носик пистолета в отверстие трубки и заполните свободное пространство дополнительной порцией клея.

Способ 2: Использование кусочков клея (без пистолета)

Нарежьте стержень термоклея на мелкие кусочки. Надвиньте термоусадочную трубку на поврежденный участок. Плотно набейте трубку нарезанными кусочками клея вокруг поврежденного места.

Финальный этап: Термообработка

Нагрейте трубку зажигалкой или другим источником тепла. Трубка уменьшится в размере, а клей расплавится, герметизируя повреждение. После остывания удалите остатки клея, выступившие наружу.

Почему лучше купить более дорогой кабель?

Не стоит экономить на таких аксессуарах, как зарядки и кабели. Они должны быть качественными и часто стоят дороже чем дешевые китайские провода за 100 гривен. Лучше найти проверенный бренд, который делает качественные аксессуары.

Кроме того, сегодня немало смартфонов поддерживают режим шидкои зарядки. Таких технологий есть несколько, поэтому нужно проверить поддержку конкретным кабелем той или иной технологии, или же покупать оригинальные аксессуары от производителя смартфона.