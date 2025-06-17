Цей підхід може продовжити життя застарілим гаджетам і зробити цифрові рішення більш екологічними, розповідає 24 Канал з посиланням на TechXplore.

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Проблема електронних відходів

Щороку у світі виробляється понад 1,2 мільярда смартфонів. Виробництво електроніки потребує значних енергетичних ресурсів і цінних природних матеріалів, а процеси виготовлення та доставки спричиняють викиди CO 2 в атмосферу.

Водночас пристрої швидко застарівають – користувачі замінюють ще функціональні телефони в середньому кожні 2-3 роки. У кращому випадку старі гаджети переробляються, у гіршому – опиняються на звалищах.

Хоча найстійкішим рішенням було б змінити споживацьку поведінку та ретельніше обмірковувати необхідність заміни старого пристрою на новий, це складно реалізувати через швидкий технологічний прогрес. Тому потрібні альтернативні підходи, такі як продовження терміну служби ґаджетів. Одним з таких методів є зміна їхнього початкового призначення та використання їхніх обчислювальних можливостей.

Новий підхід до використання старих смартфонів

Дослідники Хубер Флорес, Ульріх Норбісрат і Жиганг Інь з Інституту комп’ютерних наук Тартуського університету разом із Персеверансом Нгої з Інституту технологій та міжнародними колегами випробували саме такий метод.

Їхня робота опублікована в журналі IEEE Pervasive Computing.

Інновації часто починаються не з чогось нового, а з переосмислення старого та уявлення його ролі у формуванні майбутнього,

– зазначив Флорес, доцент кафедри повсюдних обчислень.

Команда довела, що старі смартфони можна успішно перетворити на крихітні дата-центри, здатні ефективно обробляти та зберігати дані. При цьому створення такого дата-центру виявилося напрочуд дешевим – близько 8 євро (≈385 гривень) на пристрій.

Де це може бути корисно?

Мініатюрні дата-центри мають широкий спектр застосування. Наприклад, у міському середовищі їх можна встановлювати на автобусних зупинках для збору даних про кількість пасажирів у реальному часі, що допоможе оптимізувати мережі громадського транспорту.

На першому етапі проєкту дослідники вилучили батареї зі смартфонів, замінивши їх зовнішніми джерелами живлення, щоб уникнути ризику хімічного витоку в довкілля. Потім чотири телефони були з’єднані разом, оснащені 3D-друкованими корпусами та тримачами, і перетворені на робочий прототип, готовий до повторного використання.

Результати дослідження показують, що застаріла техніка не обов’язково має ставати відходами. За мінімальних ресурсів ці пристрої можуть отримати нове призначення, сприяючи розвитку більш екологічних і стійких цифрових рішень.

До речі, ви також можете використати свій старий телефон з користю. Ми пропонуємо 5 розумних варіантів використання старого смартфона. Тож замість того, щоб викинути чи продати свій старий пристрій, краще зробіть його корисним перетворивши на камеру стеження чи резервний пульт до телевізора.