Trump Mobile – це новий віртуальний мобільний оператор (MVNO), який працює на основі інфраструктури T-Mobile через партнерство з Liberty Mobile, інформує 24 Канал. Компанія пропонує єдиний тарифний план під назвою "The 47 Plan" вартістю 47,45 долара на місяць, що, ймовірно, є відсиланням до статусу Дональда Трампа як 45-го та 47-го президента США.

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План включає необмежені дзвінки, текстові повідомлення та дані (перші 20 ГБ на високій швидкості), а також додаткові послуги, такі як цілодобова придорожня допомога від Drive America та доступ до телемедичних консультацій 24/7.

Покриття та якість зв’язку, за прогнозами, будуть подібними до інших MVNO на мережі T-Mobile, таких як Mint Mobile чи Metro. Однак ціна "The 47 Plan" є вищою порівняно з аналогічними необмеженими планами конкурентів, які коштують від 25 до 30 доларів на місяць.

Trump Mobile також обіцяє американський сервіс із кол-центром у Сент-Луїсі, штат Міссурі, що підкреслює патріотичний акцент компанії.

Смартфон T1 – золотий символ патріотизму

Головною новинкою став смартфон T1, який позиціонується як "елегантний золотий смартфон, створений для продуктивності та з гордістю розроблений і виготовлений у США". Пристрій коштуватиме 499 доларів і вже доступний для попереднього замовлення з депозитом у 100 доларів.

За інформацією з пресрелізу, продаж розпочнеться у серпні або вересні 2025 року, хоча різні джерела називають різні дати.



Смартфон T1 / Фото Trump Organization

Характеристики T1 наступні:

6.78-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц,

12 ГБ оперативної пам’яті,

256 ГБ внутрішнього сховища з можливістю розширення,

батарею на 5000 мАг з швидкою зарядкою 20 Вт,

рідкісний для сучасних пристроїв 3.5 мм роз’єм для навушників.

Смартфон працює на Android 15.

Камери представлені 50-мегапіксельним основним сенсором, а також 2-мегапіксельними макро- та глибинними датчиками, без ультраширококутного об’єктива.

На жаль, чипсет пристрою не вказано, що залишає питання щодо його продуктивності.

Дизайн T1 підкреслює патріотичну тематику – золотий матовий корпус із логотипом T1 та прапором США на задній панелі, а також потрійна камера, що нагадує останні моделі iPhone Pro.

Однак експерти висловлюють скепсис щодо заяви про "виробництво в США", адже більшість компонентів смартфонів зазвичай постачаються з-за кордону, а остаточне складання часто відбувається в Азії.

Конфлікт інтересів та реакція ринку

Запуск Trump Mobile викликав дискусії щодо можливого конфлікту інтересів, адже голова Федеральної комісії з комунікацій (FCC) Брендан Карр, який має регулювати телекомунікаційний сектор, вважається політично близьким до адміністрації Трампа. Регулювання бізнесу, пов’язаного з родиною чинного президента, може поставити під сумнів неупередженість рішень.

Варто зауважити, що анонс T1 нагадав про схожий запуск смартфона від брата одіозного наркоторговця Пабло Ескобара. В 2019 році брат відомого наркобарона випустив гнучкий смартфон, який мав "знищити Apple", але не склалося. Ймовірно схожа доля чекає і на смартфон Трампа, про який всі забудуть вже найближчим часом.