Сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.
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Что будут обсуждать на саммите НАТО в Гааге
По словам Будриса, вопрос приглашения Украины в НАТО нет в повестке дня.
Никто не формулировал никаких ожиданий относительно приглашения в Гааге, как и мы не слышали этого от самих украинцев,
– отметил он.
Литовский министр добавил, что нет ожиданий относительно каких-то новаторских решений ни на Вашингтонском саммите, ни на встрече в Гааге.
По мнению Будриса, важно сохранить фокус саммита на Украине и подчеркнуть, что страны-члены НАТО и Киев, который противостоит Москве, находятся в одном пространстве безопасности.
Также глава МИД Литвы добавил, что его страна будет подчеркивать единство Альянса и важность роли США в коллективном сдерживании и обороне.
Кроме того, по словам министра, важным вопросом в Гааге будет увеличение расходов на оборону, ведь президент США Дональд Трамп давит на союзников, чтобы они повысили свои расходы на оборону до 5% ВВП. Также на саммите обсудят конфликт между Ираном и Израилем.
Напомним, что по мнению президента Эстонии Алара Кариса, Украина в долгосрочной перспективе таки станет членом НАТО. Он также отметил необходимость гарантий безопасности для Киева.