Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на декларацию саммита, которую опубликовал Офис Президента.

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Участники саммита подписали декларацию

Декларацию саммита подписали 10 лидеров и представителей юго-восточных европейских стран.

В тексте отмечается, что членство в НАТО остается лучшим вариантом безопасности для Украины "учитывая соотношение затрат и результата".

Мы подтверждаем нашу поддержку евроатлантических стремлений партнеров региона. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО,

– говорится в декларации.

Участники саммита также заявили, что политика открытых дверей, закреплена в статье 10 Североатлантического договора, является одним из главных преимуществ НАТО.

По словам политиков, ни Россия, ни одно другое государство, не являющееся членом НАТО, не имеет права вето на расширение Альянса.

Мы также полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и самостоятельно определять свое будущее без внешнего вмешательства,

– отмечается в декларации.

К слову, по данным Le Monde, президент Сербии Александар Вучич отказался подписать итоговое заявление саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". Он заявил, что его страна "не вмешивается в дела Украины".