Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на декларацію саміту, яку опублікував Офіс Президента.

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Учасники саміту підписали декларацію

Декларацію саміту підписали 10 лідерів та представників південно-східних європейських країн.

У тексті зазначається, що членство в НАТО залишається найкращим варіантом безпеки для України "з огляду на співвідношення витрат і результату".

Ми підтверджуємо нашу підтримку євроатлантичних прагнень партнерів регіону. Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО,

– йдеться в декларації.

Учасники саміту також заявили, що політика відкритих дверей, закріплена у статті 10 Північноатлантичного договору, є однією з головних переваг НАТО.

За словами політиків, ні Росія, ні жодна інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Альянсу.

Ми також повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та самостійно визначати своє майбутнє без зовнішнього втручання,

– зазначається в декларації.

До слова, за даними Le Monde, президент Сербії Александар Вучич відмовився підписати підсумкову заяву саміту "Україна – Південно-Східна Європа". Він заявив, що його країна "не втручається у справи України".