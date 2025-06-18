Повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Що будуть обговорювати на саміті НАТО в Гаазі

За словами Будриса, питання запрошення України до НАТО немає в порядку денному.

Ніхто не формулював жодних очікувань щодо запрошення в Гаазі, як і ми не чули цього від самих українців,

– зазначив він.

Литовський міністр додав, що немає очікувань щодо якихось новаторських рішень ні на Вашингтонському саміті, ні на зустрічі у Гаазі.

На думку Будриса, важливо зберегти фокус саміту на Україні та наголосити, що країни-члени НАТО та Київ, який протистоїть Москві, перебувають в одному просторі безпеки.

Також глава МЗС Литви додав, що його країна наголошуватиме на єдності Альянсу та важливості ролі США у колективному стримуванні та обороні.

Крім того, за словами міністра, важливим питанням у Гаазі буде збільшення видатків на оборону, адже президент США Дональд Трамп тисне на союзників, аби вони підвищили свої видатки на оборону до 5% ВВП. Також на саміті обговорять конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

Нагадаємо, що на думку президента Естонії Алара Каріса, Україна у довгостроковій перспективі таки стане членом НАТО. Він також наголосив на необхідності гарантій безпеки для Києва.