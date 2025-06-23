Израиль и США она назвала угрозой для человечества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Испанский депутат раскритиковала фон дер Ляйен

Депутат из Испании Ирене Монтеро набросилась с критикой на Каю Каллас – верховного представителя ЕС по международным делам – и дала прозвище Урсуле фон дер Ляйен.

Она назвала председателя Еврокомиссии "Урсулой бомб дер Ляйен".

Хватит становиться на колени перед Трампом и Нетаньяху. Хотите войны – идите сами!

– заявила она.

Она также назвала Израиль и США угрозой для человечества, а руководство Еврокомиссии, по ее словам, "кормит монстра".

Испанский депутат раскритиковала руководство ЕС из-за поддержки Израиля: смотрите видео

Она говорит, что европейскими ценностями не является поддержка "истребления палестинского народа". Израиль она назвала агрессором против Ирана и поставила подсумок, что от него есть какая-то ядерная угроза.

В этом контексте она вспомнила канцлера Германии Фридриха Мерца, который благодарил Израиль за то, что он "делает за всех нас грязную работу".

Монтеро отметила, что ядерная угроза на самом деле происходит из Израиля, ведь это у него "есть ядерное оружие", а США пока единственная страна, которая применяла это оружие.

Отметим, что вопрос наличия у Израиля ядерного оружия является вопросом активных дискуссий и точного подтверждения или опровержения этой информации нет, в частности от самого Израиля.

Наконец госпожа Мантеро дошла и до предстоящего саммита НАТО, где будет подписан документ о намерениях увеличить расходы на безопасность до 5% ВВП стран-членов. По мнению депутата, это кража денег из важных социальных расходов.