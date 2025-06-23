Ізраїль та США вона назвала загрозою для людства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.
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Іспанська депутатка розкритикувала фон дер Ляєн
Депутатка з Іспанії Ірене Монтеро накинулася з критикою на Каю Каллас – верховного представника ЄС у міжнародних справах – та дала прізвисько Урсулі фон дер Ляєн.
Вона назвала голову Єврокомісії "Урсулою бомб дер Ляєн".
Досить ставати на коліна перед Трампом та Нетаньяху. Хочете війни – ідіть самі!
– заявила вона.
Вона також назвала Ізраїль та США загрозою для людства, а керівництво Єврокомісії, за її словами, "годує монстра".
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Вона каже, що європейськими цінностями не є підтримка "винищення палестинського народу". Ізраїль вона назвала агресором проти Ірану і поставила підсумнів, що від нього є якась ядерна загроза.
У цьому контексті вона згадала канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який дякував Ізраїлю за те, що він "робить за всіх нас брудну роботу".
Монтеро зазначила, що ядерна загроза насправді походить з Ізраїлю, адже це у нього "є ядерна зброя", а США поки єдина країна, яка застосовувала цю зброю.
Зазначимо, що питання наявності у Ізраїлю ядерної зброї є питанням активних дискусій і точного підтвердження або спростування цієї інформації немає, зокрема від самого Ізраїлю.
Нарешті пані мантеро дійшла і до майбутнього саміту НАТО, де буде підписаний документ про наміри збільшити витрати на безпеку до 5% ВВП країн-членів. На думку депутатки, це крадіжка грошей з важливих соціальних витрат.