Ізраїль та США вона назвала загрозою для людства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Іспанська депутатка розкритикувала фон дер Ляєн

Депутатка з Іспанії Ірене Монтеро накинулася з критикою на Каю Каллас – верховного представника ЄС у міжнародних справах – та дала прізвисько Урсулі фон дер Ляєн.

Вона назвала голову Єврокомісії "Урсулою бомб дер Ляєн".

Досить ставати на коліна перед Трампом та Нетаньяху. Хочете війни – ідіть самі!

– заявила вона.

Вона також назвала Ізраїль та США загрозою для людства, а керівництво Єврокомісії, за її словами, "годує монстра".

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Вона каже, що європейськими цінностями не є підтримка "винищення палестинського народу". Ізраїль вона назвала агресором проти Ірану і поставила підсумнів, що від нього є якась ядерна загроза.

У цьому контексті вона згадала канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який дякував Ізраїлю за те, що він "робить за всіх нас брудну роботу".

Монтеро зазначила, що ядерна загроза насправді походить з Ізраїлю, адже це у нього "є ядерна зброя", а США поки єдина країна, яка застосовувала цю зброю.

Зазначимо, що питання наявності у Ізраїлю ядерної зброї є питанням активних дискусій і точного підтвердження або спростування цієї інформації немає, зокрема від самого Ізраїлю.

Нарешті пані мантеро дійшла і до майбутнього саміту НАТО, де буде підписаний документ про наміри збільшити витрати на безпеку до 5% ВВП країн-членів. На думку депутатки, це крадіжка грошей з важливих соціальних витрат.