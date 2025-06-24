24 Канал собрал детали.
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Что известно о визите Трампа в Гаагу на саммит НАТО
Трамп говорил, что может встретиться с Зеленским на саммите.
Президент США прибыл в Гаагу (Нидерланды) на саммит НАТО в белой фуражке с надписью "США",
– пишут Rapid Response.
И действительно: выходя из самолета, Трамп надел белую кепку с синей надписью. Президент США медленно спустился по трапу и поговорил с присутствующими.
Трамп прилетел в Гаагу: смотрите видео
В СМИ этот саммит НАТО назвали едва ли не самым дорогим, а также очень коротким. Была информация, что его сократили именно из-за Трампа, потому что поэтому сложно воспринимать много информации.