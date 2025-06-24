Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку Bloomberg.

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В чем парадокс Трампа относительно НАТО

НАТО не впервые оказывается под угрозой распада. Но Трамп поставил этот вопрос ребром. Однако, возможно, именно из-за него Альянс сплотится и окрепнет.

С самого начала НАТО было противоречивой коалицией, чьи участники часто ссорились. Поэтому впоследствии США взяли на себя лидерство в НАТО, хотя идея создания альянса не принадлежала Америке. В конце концов НАТО стало опорой либерального порядка и продолжило существование после распада СССР.

Несмотря на внутренние распри, Альянс показал себя эффективным и способным к адаптации. К тому же у него всегда были внешние враги, против которых объединялись. Но сейчас НАТО оказалась перед вызовами. И не все они связаны с Трампом.

Россия становится все сильнее и хочет испытать Альянс, западным солдатам не хватает подготовки, США сделали приоритетом ситуацию в Азии, а политика Трампа подрывает доверие европейцев к Америке.

НАТО создала кокон безопасности, который позволил европейским государствам разоружиться. Но эта слабость усилила обвинения Вашингтона в небрежности и сделала альянс плохо подготовленным к противостоянию новой российской угрозе. (...) Трамп не оригинален, ставя под сомнение ценность НАТО. Но Европе никогда не приходилось иметь дело с президентом США, который угрожал бы насильственным захватом территории у союзников,

– говорится в материале.

Американцы не раз намекали, что могут выйти из НАТО. Но не делали этого, потому что это ударит по ним самим. Вряд ли Америка останется успешной мировой державой, если отвернется от Европы.

Сейчас Трамп несколько поумерил свой воинственный пыл. Возможно, угроза, которая исходит от него, заставит НАТО объединиться.