Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку Bloomberg.

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У чому парадокс Трампа щодо НАТО

НАТО не вперше опиняється під загрозою розпаду. Але Трамп поставив це питання руба. Проте, можливо, саме через нього Альянс згуртується та зміцніє.

З самого початку НАТО було суперечливою коаліцією, чиї учасники часто сварилися. Тож згодом США взяли на себе лідерство в НАТО, хоч ідея створення альянсу не належала Америці. Зрештою НАТО стало опорою ліберального порядку та продовжило існування після розпаду СРСР.

Попри внутрішні чвари, Альянс показав себе ефективним і здатним до адаптації. До того ж у нього завжди були зовнішні вороги, проти яких гуртувалися. Та зараз НАТО постало перед викликами. І не всі вони пов'язані з Трампом.

Росія стає дедалі сильнішою і хоче випробувати Альянс, західним солдатам бракує підготовки, США зробили пріоритетом ситуацію в Азії, а політика Трампа підриває довіру європейців до Америки.

НАТО створило кокон безпеки, який дозволив європейським державам роззброїтися. Але ця слабкість посилила звинувачення Вашингтона у нехлюйстві та зробила альянс погано підготовленим до протистояння новій російській загрозі. (...) Трамп не є оригінальним, ставлячи під сумнів цінність НАТО. Але Європі ніколи не доводилося мати справу з президентом США, який погрожував би насильницьким захопленням території у союзників,

– ідеться в матеріалі.

Американці не раз натякали, що можуть вийти з НАТО. Та не робили цього, бо це вдарить по них самих. Навряд чи Америка залишиться успішною світовою державою, якщо відвернеться від Європи.

Наразі Трамп дещо стишив свій войовничий запал. Можливо, загроза, яка походить від нього, змусить НАТО об'єднатися.