Об этом в эфире 24 Канала отметил политтехнолог Олег Постернак, озвучив, что Украина используется Орбаном для создания образа врага в его избирательной кампании, которая запланирована на 2026 год.

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Какие есть варианты действий в отношении Венгрии

Рейтинг орбановской партии "Фидес" по разным оценкам соцопросов, как рассказал политтехнолог, достигает сейчас 34 – 36%. Рейтинг оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра, которая, по мнению Постернака, имеет все шансы одержать победу на выборах в следующем году и сформировать новое правительство, составляет 52 – 54%.

Поэтому Орбан стремится немедленно накачать венгерское общество ненавистью, раздуть очередной образ врага. Ранее он этим постоянно злоупотреблял.

"То у него врагом является Джордж Сорос и он спасает венгерских детей от ЛГБТ-пропаганды, то образом врага выступают мигранты и Венгрия вроде бы гордится своей миграционной политикой, теперь у него есть Зеленский, изображение которого используется в антиукраинской, антиоппозиционной рекламе", – рассказал Постернак.

Украине, по убеждению политтехнолога, надо дождаться волеизъявления венгерского общества на выборах. Оно, по его словам, пока оптимистичное для потенциально проукраинских сил, но это не означает, что Орбан будет сидеть и смотреть как мимо него проплывает его власть.

До парламентских выборов Орбан, как отметил Постернак, не изменит свое мнение относительно Украины, которая пыталась наладить отношения с Венгрией. Украинская власть пошла на уступки во многих вещах для этого в контексте прав венгерского нацменьшинства.

Однако Орбан не поддержал совместное решение об открытии переговоров по первому кластеру, это плохая новость, потому что там, где уже Молдова начала двигаться дальше (по ней открыты переговоры), Украина – нет и отстает из-за фактора Орбана,

– подчеркнул политтехнолог.

Инструментов для действий в этом случае, по мнению Постернака, не очень много: либо Брюссель привлечет финансовый кнут в отношении Венгрии, или стоит дождаться результатов выборов в Венгрии и смены там власти, если победит оппозиция.

Не только Орбан является противником Украины, но и премьер-министр Словакии Фицо. На этой неделе Еврокомиссия пыталась снова получить полный консенсус по принятию 18-го пакета санкций против России. Словакия выступила против этого из-за европейского проекта по полному сокращению с 2028 года потребления российского газа. Это внутренние европейские дела. Украина на это, как заметил политтехнолог, может повлиять лишь косвенно.

Отметим, что политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко объяснил, что общего и отличного между Орбаном и Фицо. Он также озвучил, кто, по его мнению, является опасным оппонентом для Украины и объяснил почему так считает.