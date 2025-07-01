Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко в эфире 24 Канала подчеркнул, что по вопросам стратегического развития ЕС и ее безопасности что-то надо в корне менять. Право консенсусного голосования должно быть институционально откорректировано.

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Орбан или Фицо: кто из них более опасный оппонент для Украины

Словакия и Венгрия, в которых, как отметил политолог, явно прослеживается пророссийское влияние, блокируют инициативы, которые призваны делать Европу сильнее. Поэтому нужно искать инструменты влияния на эти страны: как прямого, так и опосредованного. А с Венгрией, по его словам, стоит действовать через политические средства.

Буряченко отметил, что следует понимать первопричины такого деструктивного поведения Словакии и Венгрии. Оно, по его убеждению, разное. У Словакии (Фицо) они прежде всего экономические, потому что он сам формулирует причины своего блокирования решений опасением, что, во-первых, его стране не хватит газа и нефти, что ряд его предприятий может обанкротиться.

Во-вторых, он остерегается, чтобы сейчас российская сторона по энергетическим контрактам, которые по сути ныне заблокированы, не выставила Словакии огромную неустойку. Фицо хочет от ЕС, чтобы он публично подставил плечо Словакии и сказал, что возьмет на себя совместную борьбу в случае такой агрессивной политики от России.

Фицо реализует свою политику из исключительно финансовых меркантильных соображений. Политически он не является настолько агрессивным, как Орбан из Венгрии,

– объяснил политолог.

А вот Орбан, на чем отметил Буряченко, создал авторитарный режим в Европе, страну, в которой СМИ под его контролем. Он существенно зависит от российских денег. Венгерские силовики активно сотрудничают с российскими.

"Этот оппонент для Украины намного опаснее. Орбан на свой политический флаг положил противостояние против Украины, блокирование ее европейской инициативы, поэтому говорить с ним напрямую – малоэффективно. Это уже пытался делать Зеленский, Сибига, Шмыгаль", – озвучил Буряченко.

С Орбаном, по мнению политолога, надо действовать асимметрично. Как вариант, можно наработать совместную политику со странами, которые расположены вокруг Венгрии. Там взаимное перемещение населения.

Пример Болгарии, Румынии во время выборов дал четко понять, что даже болгары и румыны, которые находятся постоянно на территории Венгрии, на 95% голосуют за проевропейский вектор развития своих стран,

– отметил Буряченко.

А это, со слов политолога, значит, что не все так монопольно и под полным контролем Орбана. Буряченко убежден, что Венгрия имеет большой протестный потенциал и многие венгры прекрасно понимают, что эта шантажная деструктивная политика их премьер-министра вредит не только в целом ЕС, но и самой Венгрии.