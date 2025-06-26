Такое заявление он сделал на фоне результатов так называемого "референдума" по вступлению Украины в ЕС, проведенного в Венгрии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в Facebook.

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Орбан заявил о наличии соответствующего мандата

По словам венгерского премьера, по итогам опроса действительными бюллетенями, поданными гражданами Венгрии, являются 2 168 431 штука. В то же время 95% якобы проголосовали против поддержки вступления Украины в Евросоюз.

Комментируя соответствующие результаты перед началом саммита ЕС в Брюсселе в четверг, 26 июня, Виктор Орбан отметил, что прибыл на встречу лидеров с "сильным мандатом" из-за показателей вышеупомянутого голосования.

Мой голос стал громче и мужественнее. Ведь сегодня на заседании я скажу голосом более 2 миллионов венгров, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Это голые факты,

– заявил премьер-министр Венгрии.

Напомним, Венгрия после этого заблокировала совместное заявление в поддержку Украины на саммите ЕС. Таким образом Будапешт также официально заблокировал начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.