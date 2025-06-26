Таку заяву він зробив на тлі результатів так званого "референдуму" щодо вступу України в ЄС, проведеного в Угорщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у Facebook.

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Орбан заявив про наявність відповідного мандату

За словами угорського прем'єра, за підсумками опитування дійсними бюлетенями, поданими громадянами Угорщини, є 2 168 431 штука. Водночас 95% нібито проголосували проти підтримки вступу України до Євросоюзу.

Коментуючи відповідні результати перед початком саміту ЄС у Брюсселі у четвер, 26 червня, Віктор Орбан зазначив, що прибув на зустріч лідерів з "сильним мандатом" через показники вищезгаданого голосування.

Мій голос став гучнішим і мужнішим. Адже сьогодні на засіданні я скажу голосом понад 2 мільйонів угорців, що Угорщина не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Це голі факти,

– заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо, Угорщина після цього заблокувала спільну заяву на підтримку України на саміті ЄС. Таким чином Будапешт також офіційно заблокував початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.