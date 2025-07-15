Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Origo. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал Украину из-за мобилизации во время войны и обратился к Евросоюзу с требованием "остановить эту практику".

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Орбан набросился на Украину из-за мобилизации

По словам Орбана, он владеет данными о погибших и сиротах, а также о случаях, когда во время мобилизации забирали мужчин из семей.

Нельзя говорить о европейской интеграции Украины, а на следующий день хоронить людей, которых забивают до смерти во время принудительного призыва,

– заявил венгерский премьер.

Он подчеркнул, что если среди погибших есть граждане стран-членов ЕС, то Брюссель не может стоять в стороне.

В то же время в Украине мобилизацию и военное положение планируют продлить еще на 90 дней – с 7 августа до 5 ноября 2025 года. Соответствующий законопроект уже зарегистрировал в Раде президент Владимир Зеленский. Сейчас военное положение и мобилизация действуют до 6 августа.