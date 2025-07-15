Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Origo. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував Україну через мобілізацію під час війни та звернувся до Євросоюзу з вимогою "зупинити цю практику".

Читайте також ЄС мав би поставити Орбану багато цікавих питань: в Угорщині провели антиукраїнську агітацію

Орбан накинувся на Україну через мобілізацію

За словами Орбана, він володіє даними про загиблих та сиріт, а також про випадки, коли під час мобілізації забирали чоловіків з родин.

Не можна говорити про європейську інтеграцію України, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову,

– заявив угорський прем’єр.

Він наголосив, що якщо серед загиблих є громадяни країн-членів ЄС, то Брюссель не може стояти осторонь.

Водночас в Україні мобілізацію та воєнний стан планують продовжити ще на 90 днів – із 7 серпня до 5 листопада 2025 року. Відповідний законопроєкт уже зареєстрував у Раді президент Володимир Зеленський. Зараз воєнний стан і мобілізація діють до 6 серпня.