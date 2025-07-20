Орбан угрожает ЕС голосовать против бюджета со 100 миллиардами Украине: сможет ли заблокировать

Соответствующее заявление он обнародовал в субботу, 19 июля, на своей странице в Facebook, передает 24 Канал. Впрочем, вряд ли венгерскому премьеру удастся помешать этому.

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Как Орбан снова угрожает ЕС?

Глава венгерского правительства заявил, что никогда не примет бюджет ЕС, который "отправляет деньги венгров в Украину". По его мнению, этот план "разорит венгерских фермеров", а также "сделает Венгрию уязвимой для шантажа".

Я никогда не соглашусь с тем, что мы, венгры, получим надлежащее нам финансирование только тогда, когда подчинимся политике Брюсселя по войне, иммиграции и гендерного равенства,

– написал Виктор Орбан.

По его словам, "будет хорошо", если в Брюсселе запомнят венгерский ответ "никогда". Впрочем, такой шантаж в сторону ЕС не принесет премьер-министру Венгрии желаемого из-за уже устоявшихся правил относительно этой процедуры.

Известно, что решение по бюджету ЕС принимают путем квалифицированного большинства. Таким образом позиция Орбана по финансовому плану на 2028 – 2034 годы не имеет решающего значения и не влияет на общий результат.

Недавно министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока раскритиковал семилетний бюджет ЕС, который предложила Еврокомиссия. Будапешт считает, что Украина получит слишком много денег, около 20% нового бюджета.