Сийярто провел разговор с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в X.

Что Сийярто заявил о повреждении нефтепровода "Дружба"?

По словам венгерского министра, масштабы повреждений оказались значительно серьезнее, чем ожидалось. Сорокин якобы пообещал быстрое восстановление поставок, однако ремонт неизбежно затянется на минимум пять дней.

Сийярто также призвал Еврокомиссию использовать это время, чтобы "выполнить свои обязательства и противостоять попыткам Украины заблокировать поставки нефти в Венгрию".

Ранее премьер Виктор Орбан обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу, пожаловавшись на Киев из-за атак на нефтепровод. Трамп в ответ заявил: "Мне не нравится то, что я слышу – я очень зол из-за этого".

Что известно об ударе по нефтепроводу "Дружба"?