Чому Угорщина судитиметься з ЄС?

Такий крок угорська влада розглядає ще з минулого місяця, передає 24 Канал з посиланням на Euractiv.

Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, яке суперечить європейським цінностям і яке Брюссель обрав, щоб покарати національний уряд, що має іншу позицію. Ми звертаємося до Суду ЄС,

– заявив Орбан на радіо.

Коментуючи рішення ЄС про заборону російського газу, він назвав цей крок не санкціями, а торгівельним заходом.

Санкції потребують одностайності, тоді як для торгівельної політики достатньо більшості,

– наголосив політик.

Орбан підкреслив, що його уряд розглядає й інші, не правові можливості впливу на Брюссель. Однак поки прем'єр не захотів розкривати подробиці.

Зауважимо! Орбан неодноразово вступав у конфлікти з Брюсселем. Зокрема, Угорщина відмовляється надавати Україні військову допомогу та виступає проти її членства в ЄС, заявляючи, що це, мовляв, може втягнути країну у війну.

На що сподівається Орбан?

Також угорський політик прокоментував свою нещодавню домовленість з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що Трамп у жовтні запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефті" та "Лукойла" та 31 їхніх дочірніх підрозділів. Після цього Орбан проїхав просити звільнення для Угорщини від дії санкцій і домігся свого, пише CNN.

При цьому американські посадовці, зокрема держсекретар Марко Рубіо, заявили, що Будапешт отримав лише тимчасовий виняток, на рік. Та Орбан наполягає, що він діятиме довше, а саме "доти, доки Дональд Трамп є президентом США і в Угорщині існує національний уряд".

Це особиста угода між двома лідерами. Бюрократи можуть писати що завгодно — це не має значення,

– наголошує Орбан.

Яке рішення ухвалив ЄС щодо російського газу?