Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, наголосивши на тому, що ураження від атаки доволі серйозні.
Дивіться також Москва під ударом невідомих дронів: російська ППО намагається відбити атаку
В яких точках Росії лунали вибухи?
Вночі 15 лютого вибухи сталися у Новоросійську, Краснодарі, Геленджику, Слов'янську-на-Кубані, Сочі, Адигеї, Туапсе, Анапі. Атака на Сочі тривала протягом декількох годин. Цікаво, що там у Путіна розташована літня резиденція, тож, як зазначив Світан, не виключено, що Кремль почне робити вкиди, що дрони "полювали" на російського диктатора.
Удари були по Геленджику, Сочі, в районі Новоросійська, Туапсе і на північ – там є населений пункт Волна, а поряд порт "Тамань", через який Росія качає немалий обсяг нафти, газу, аміаку,
– розповів Світан
Військовий експерт пояснив, що там є вихід аміакопровода і його українським дронам варто добити. Адже, як підкреслив Світан, аміак – недешевий продукт. Російська казна отримує від експорту чималий прибуток, експортуючи його.
Де ще в Росії відбулися атаки?
Сили оборони України уразили Ухтинський НПЗ у Республіці Комі. Дрони долетіли туди, подолавши відстань у 1750 кілометрів. Після влучання виникла пожежа. Це підприємство входить до структури "Лукойлу". Річний обсяг переробки нафти становить майже 4,2 мільйона тонн. Завод залучений до забезпечення російських військ.
- У Волгоградській області засобами дальнього ураження "Фламінго" був атакований арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів, вибухових речовин ГРАУ Міноборони Росії. Він є одним з найбільших. Внаслідок удару сталися потужні вибухи на з детонацією.
У ніч на 11 лютого СОУ уразили НПЗ "Волгоградський", який забезпечує російську армію. Там сталася пожежа. Того ж дня в окупованому Криму був атакований ворожий склад пально-мастильних матеріалів. Удари прийшлися і на ТОТ: в Запорізькій області під атакою опинився склад матеріально-технічного забезпечення росіян, місце зосередження живої сили противника зі підрозділу "Рубікон". На Донеччині вдалося вгатити по ЗРК "Оса", на Херсонщині – по ЗРК "Тор".