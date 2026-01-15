Почему вырастет платежка за распределение газа?

Тариф на распределение газа для бытовых потребителей является неизменным во время военного положения и на 6 месяцев после его прекращения или отмены, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Национального регулятора. Однако ежемесячный платеж за доставку повышается для тех украинцев, чье потребление газа выросло за год.

В 2026 году в Украине продолжает действовать мораторий на повышение цен на коммунальные услуги, в частности на газ, отопление и горячую воду.

В то же время перерасчет платы за распределение газа осуществляют по итогам газового года. По данным Министерства энергетики, он составляет промежуток времени с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего года.

Поэтому расчет суммы за распределение газа на 2026 год осуществляют на основе данных о потребленных объемах с 1 октября 2024 года до 30 сентября 2025 года. Если домохозяйство увеличило потребление газа за этот период, то стоимость доставки в 2026 году возрастет. Если уменьшило пользование, то и сумма в платежке за распределение снизится.

Заметьте! Тарифы на распределение газа для населения отличаются у разных поставщиков.

Для кого в Украине тариф на распределение газа вырос?

Тариф на распределение газа повысили для небытовых потребителей, то есть бизнеса и промышленности. Повышение будет происходить поэтапно – с 1 января и с 1 апреля 2026 года .

. Для населения тариф на доставку газа остался неизменным. Он будет действовать во время военного положения и в течение полугодия после его отмены или прекращения.

Какова ситуация в украинской сфере газодобычи?