Чому зросте платіжка за розподіл газу?

Тариф на розподіл газу для побутових споживачів є незмінним під час воєнного стану та на 6 місяців після його припинення чи скасування, пише 24 Канал з посиланням на постанову Національного регулятора. Проте щомісячний платіж за доставку підвищується для тих українців, чиє споживання газу зросло за рік.

У 2026 році в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення цін на комунальні послуги, зокрема на газ, опалення та гарячу воду.

Водночас перерахунок плати за розподіл газу здійснюють за підсумками газового року. За даними Міністерства енергетики, він становить проміжок часу з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного року.

Отож розрахунок суми за розподіл газу на 2026 рік здійснюють на основі даних про спожиті обсяги з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Якщо домогосподарство збільшило споживання газу за цей період, то вартість доставки у 2026 році зросте. Якщо зменшило користування, то і сума в платіжці за розподіл знизиться.

Зауважте! Тарифи на розподіл газу для населення відрізняються у різних постачальників.

Для кого в Україні тариф на розподіл газу зріс?

Тариф на розподіл газу підвищили для непобутових споживачів, тобто бізнесу та промисловості. Підвищення відбуватиметься поетапно – з 1 січня та з 1 квітня 2026 року .

. Для населення тариф на доставку газу залишився незмінним. Він діятиме під час воєнного стану та впродовж півріччя після його скасування чи припинення.

Яка ситуація в українській сфері газовидобування?