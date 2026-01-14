Будут ли в Украине ограничивать поставки газа?
В Нафтогазе прокомментировали нововведения, пишет 24 Канал со ссылкой на Telegram компании.
В Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о якобы введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области,
– объяснили ситуацию в Нафтогазе.
Украинцам официально сообщили, что никаких ограничений – ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе Украины – нет. Более того, таких графиков и не планируется.
Газоснабжение для всех потребителей осуществляется в полном объеме. И это несмотря на постоянные атаки врага на газовую инфраструктуру.
Важно! Подобные фейки являются дискредитационной кампанией. Поэтому граждан призывают доверять только официальным источникам и не распространять фейки и манипуляции.
Напомним, что Украина обеспечила себя ежедневным импортом газа до конца отопительного сезона. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
Газ будут импортировать из Польши, Словакии и тому подобное.
Удары по инфраструктуре все равно будут. Но правительство делает все, чтобы их нивелировать.
Что еще известно об импорте газа?
- В течение 2025 года объемы импорта природного газа составили почти 6 миллиардов кубических метров. Этот объем поставок позволил закончить предыдущий отопительный сезон и начать действующий.
- Первые два месяца сезона 2025 – 2006 годов Украина смогла проходить максимально контролируемо.