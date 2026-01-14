Чи будуть в Україні обмежувати постачання газу?

У Нафтогазі прокоментували нововведення, пише 24 Канал з посиланням на Telegram компанії.

У Telegram-каналах поширюється недостовірна інформація про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання на Хмельниччині,

– пояснили ситуацію у Нафтогазі.

Українцям офіційно повідомили, що жодних обмежень – ані в Хмельницькому, ані в будь-якому іншому регіоні України – немає. Ба більше, таких графіків і не планується.

Газопостачання для всіх споживачів здійснюється у повному обсязі. І це попри постійні атаки ворога на газову інфраструктуру.

Важливо! Подібні фейки є дискредитаційною кампанією. Тому громадян закликають довіряти тільки офіційним джерелам та не поширювати фейки й маніпуляції.

Нагадаємо, що Україна забезпечила себе щоденним імпортом газу до кінця опалювального сезону. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Газ імпортуватимуть з Польщі, Словаччини тощо.

Удари по інфраструктурі все одно будуть. Але уряд робить все, аби їх нівелювати.

Що ще відомо про імпорт газу?