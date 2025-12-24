Сколько газа и где покупает Украина?

Об этом во время пресс-конференции рассказал коммерческий директор Нафтогаза Сергей Федоренко, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Учитывая интенсивность ударов по внутренней инфраструктуре, без импорта природного газа нам бы было трудно. В течение 2025 года объемы импорта природного газа составят мпочти 6 миллиардов кубических метров,

– отметил Федоренко.

По его словам, такой объем поставок позволил закончить предыдущий отопительный сезон и начать нынешний. Причем первые два месяца сезона 2025 – 2006 годов Украине удается проходить максимально контролируемо.

Федоренко добавил, что в настоящее время Украина закрыла большинство финансовых потребностей для импорта газа. Поэтому компания уже ведет подготовку к поставкам в первом квартале 2026 году, сосредотачиваясь в основном на среднесрочные и долгосрочные контракты.

Основной акцент мы ставим на диверсификацию источников поставок, в первую очередь на поставку сжиженного газа американского происхождения,

– отметил представитель Нафтогаза.

Заметьте! По информации компании, в 2025 году Украина получит всего 600 миллионов кубометров сжиженного газа через терминалы Литвы и Польши. В частности, в ноябре ДТЭК доставила первый груз газа с терминала в американском штате Луизиана в СПГ-терминал в Клайпеде (Литва) объемом 100 миллионов кубометров газа, пишет Bloomberg.

Сколько газа будут импортировать в 2026 году?

В 2026 году Украина увеличит поставки американского СПГ, в частности, через Польшу. Нафтогаз заключила соглашение с польской энергетической компанией ORLEN о поставках газа США.

По договоренностям, в I квартале следующего года польская компания поставит 300 миллионов кубометров СПГ в Украину.

Всего в 2026-м Украина планирует импортировать американского СПГ в объеме 1 миллиарда кубометров.

Американский газ будет проходить процедуру регазификации на польском терминале Свиноуйсьце, после чего будет поступать в Украину через польско-украинскую границу.

Стоит знать! Также в 2026 году Украина будет получать американский газ через Грецию – от города Александруполис в Одессу.

