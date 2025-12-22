Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що, попри усе, українські бійці мають успіхи в місті, яке зачищають від противника. Водночас на Лівобережжі окупанти не покидають спроб штурмувати українські позиції.
Дивіться також "Військові діяли безвідповідально": у DeepState розповіли, чому росіяни зайшли на Сумщину
Якою є ситуація в Куп'янську?
Командир наголосив, що усі заяви Москви щодо Куп'янська – це елемент російської пропаганди. Росіяни постійно "ллють" брехню, щоб вона ставала схожою на правду.
Для виправдання надмірних втрат в російській армії та зростання податків в Росії Володимир Путін бере гроші та віддає відповідним пропагандистським телеканалам, щоб ті розповідали про "подвиги" окупантів.
Бої в Куп'янську: дивіться на карті
Щодо плацдарму на Правобережжі, Сили оборони змогли відкинути противника до річки Оскіл. Через це окупанти втратили можливість інфільтруватись в Куп'янськ. Основне забезпечення на цей плацдарм ворог здійснює "повітряними мостами", але ці цілі українські бійці збивають дронами-перехоплювачами.
Тому там ЗСУ мають тактичні успіхи щодня. Вулиця за вулицею ми витісняємо диверсійні групи противника. Ми зачищаємо кожен будинок, кожен підвал,
– підкреслив він.
Федоренко додав, що на Лівобережжі Куп'янська противник постійно проводить штурми. Окупанти постійно назначають нових командирів, які відправляють всіх в бій, щоб показати результат, але це хм не допомагає.
Цікаво! Один російський генерал, ймовірно, генерал-полковник Сергій Кузовльов, зник після того, як доповів Путіну про захоплення Куп'янська. Згодом його знайшли мертвим.
Що ще відомо про ситуацію в Куп'янську?
- Начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що наразі в оточенні в Куп'янську менше ніж 200 російських солдатів у кількох районах міста.
- За даними Інституту вивчення війни, геолокаційні кадри свідчать про успіхи українських військових у центрі Куп'янська. Бої точилися поблизу самого міста, Голубівки, Курилівки та Куп'янська-Вузлового.
- Місто відвідав Володимир Зеленський. Там він записав відеозвернення та згодом наголосив, що його поїздка мала важливе значення для переговорів.